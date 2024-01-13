Пименов видит в Лисаковиче серьёзное усиление «Балтики»

Аутсайдер РПЛ в виде калининградской «Балтики» сегодня официально усилился Виталием Лисаковичем. Бывший российский форвард Руслан Пименов оценил усиление для клуба со дна турнирной таблицы.

«Им как раз необходим форвард, а Лисакович нападающий хорошего уровня. Я полагаю, его приход станет довольно солидным усилением для калининградцев», - делится Пименов с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что балтийцам во второй части сезона предстоит серьёзная борьба за выживание, у команды 15 место и 13 очков.

Больше информации о переходе Виталия – здесь. Ранее он выступал за другой клуб РПЛ, который, похоже, точно избежит борьбы за выживание – «Рубин».