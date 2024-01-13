Филимонов: Менять Абаскаля бесполезно — шило на мыло

Бывший вратарь московского «Спартака» Александр Филимонов высказался об игре столичного клуба в нынешнем сезоне.

Ветеран отметил, что в этом сезоне ему удается следить за «красно-белыми», но игра оставляет желать лучшего, а смена главного тренера Гильермо Абаскаля, по его мнению, станет бесполезной.

«В «Спартаке» тренеры меняются, а результат остаётся такой же. Не знаю, какого тренера нужно найти, чтобы команда уверенно показывала результаты и добивалась побед», - приводит слова Филимонова «Чемпионат».

После 18 туров РПЛ столичный клуб занимает пятое место в турнирной таблице.