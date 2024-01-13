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​«Факел» предложил контракт Тугареву – игрок думает

13 Января 2024 • 16:50 Комментировать

Атакующий полузащитник Роман Тугарев может сменить «Ростов» на «Факел». Воронежский клуб предложил 25-летнему футболисту трудовое соглашение сроком на два с половиной года. Тугарев готов пойти на понижение заработной платы в два раза – сейчас игрок взял время, чтобы подумать над предложением.

Также Sport24 пишет о том, что «Ростов» готов отпустить Романа Тугарева. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 12 матчей, в которых записал на свой счёт один гол и один результативный пас на партнёра.

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Тугарева в 900 тысяч евро.  

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