​«Факел» предложил контракт Тугареву – игрок думает

Атакующий полузащитник Роман Тугарев может сменить «Ростов» на «Факел». Воронежский клуб предложил 25-летнему футболисту трудовое соглашение сроком на два с половиной года. Тугарев готов пойти на понижение заработной платы в два раза – сейчас игрок взял время, чтобы подумать над предложением.

Также Sport24 пишет о том, что «Ростов» готов отпустить Романа Тугарева. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 12 матчей, в которых записал на свой счёт один гол и один результативный пас на партнёра.

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Тугарева в 900 тысяч евро.