20-летний атакующий полузащитник Ярослав Арбузов сменил клубную прописку.

Воспитанник московского ЦСКА заключил полноценный контракт с калининградской «Балтикой». Трудовое соглашение с полузащитником заключено сроком на 4,5 год. Пресс-служба столичного клуба сообщила, что в контракте предусмотрена опция обратного выкупа.

Арбузов в нынешнем сезоне принял участие в четырех играх за основной состав ЦСКА, в которых смог отметиться одним забитым мячом.

Напомним, что «Балтика» после первой части сезона Российской премьер-лиги располагается в зоне вылета (15-е место).