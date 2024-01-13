Нападающий самарских «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре был предложен «Краснодару», об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист Иван Карпов.

По данным источника, «быкам» придётся заплатить восемь миллионов евро, если они захотят видеть аргентинца в своих рядах.

Контракт 23-летнего футболиста с самарцами рассчитан до лета 2026 года.

В текущем сезоне Гарре принял участие в 20 играх во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя результативными передачами партнёрам по команде.

Напомним, что «Краснодар» после 18 туров Российской премьер-лиги занимает второе место в турнирной таблице, опережая питерский «Зенит» на два балла.