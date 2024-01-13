«Краснодар» рассматривает вариант с покупкой вингера самарских «Крыльев Советов» Романом Ежовым, об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист Иван Карпов.

Как сообщает источник, в контракте футболиста прописана пункт о сумме отступных в размере 120 миллионов рублей, которым и хотят воспользоваться «быки». Также в шорт-листе на усиление правого фланга нападения присутствует бразилец.

Контракт Ежова с самарским клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в три миллиона евро.

В текущем сезоне игрок национальной сборной России принял участие в 14 играх во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами партнёрам по команде.