​Врач рассказал, когда Дивеев начнёт работать в общей группе ЦСКА

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев продолжает восстанавливаться после травмы, которую он получил ещё в июльском матче за Суперкубок России против «Зенита». Врач «армейцев» Эдуард Безуглов высказался о сроках восстановления 24-летнего защитника в общую группу команды.

«Уже на первом сборе Дивеев будет тренироваться на одном поле с командой, а в общей группе ждём уже на втором сборе», - цитирует Безуглова «Чемпионат».

Добавим, что после первой части сезона ЦСКА располагается на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» команда Владимира Федотова отстаёт на десять зачётных баллов.

Сезон Российской премьер-лиги возобновится в начале марта.