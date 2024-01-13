Белорусский нападающий казанского «Рубина» Виталий Лисакович вторую часть сезона-2023/24 проведет в «Балтике», об этом сообщает пресс-служба калининградской команды.

25-летний форвард выступает за «Рубин» с 2021 года после того, как перешёл из московского «Локомотива» за 1,2 миллиона евро. Его соглашение рассчитано до лета 2025 года.

В текущем сезоне Лисакович принял участие в пяти играх во всех турнирах, проведя на поле 217 минут, и смог отметиться двумя результативными передачами партнёрам по команде.

Ранее белорус выступал за солигорский «Шахтёр», а также хорватские команды.