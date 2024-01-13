​В «Оренбурге» отреагировали на информацию об Адамове и «Зените»

В прессе появилась информация о том, что «Зенит» может досрочно вернуть из аренды в «Оренбурге» защитника Арсена Адамова. Комментарий на этот счёт дал Василий Еремякин, который занимает должность президента оренбургского клуба.

«По досрочному возвращению Арсена Адамова в «Зенит» нам из питерского клуба никто не обращался, но данная опция в контракте есть. Сам игрок на данный момент находится на сборах вместе с «Оренбургом», - цитирует Еремякина Sport24.

В сезоне 2023/2024 Арсен Адамов провёл 17 официальных матчей. В них 24-летний защитник записал на свой счёт два голевых паса на партнёров.

Добавим, что чемпионат России возобновится в начале марта.

«Зенит» может досрочно вернуть Адамова – названа причина