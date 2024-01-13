Защитник «Зенита» Эракович: Мы должны защитить чемпионский титул и завоевать Кубок России

Защитник питерского «Зенита» Страхинья Эракович поделился ожиданиями от второй части сезона Российской премьер-лиги.

«Нам нужно будет побеждать в каждом матче, защитить чемпионский титул и завоевать Кубок России», - приводит слова Эраковича официальный сайт «Зенита».

В текущем сезоне 22-летний сербский футболист принял участие в 22 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами партнёрам по команде.

«Зенит» после 18 туров РПЛ занимает второе место в турнирной таблице, уступая «Краснодару» два балла. В первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России питерский клуб уступил московскому «Динамо» (0:1).