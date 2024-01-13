Кучаев высказался о своём будущем в ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев высказался о своём будущем в составе столичного клуба.

«Переговоры с ЦСКА о продлении контракта? Пока просто еду на сборы, больше ничего не знаю», - приводит слова Кучаева «Чемпионат».

Контракт 25-летнего футболиста с «армейцами» рассчитан до конца нынешнего сезона.

В текущем сезоне Кучаев принял участие в 15 играх во всех турнирах, в основном выходя на замену, но не смог отметиться результативными действиями.

Игрок входит в структуру ЦСКА с 2015 года. Вторую часть сезона-2021/22 он провел в аренде в казанском «Рубине».