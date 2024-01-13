​«Зенит» может досрочно вернуть Адамова – названа причина

«Зенит» может воспользоваться опцией досрочного расторжения соглашения по аренде Арсена Адамова. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», Адамов может вернуться в питерский клуб зимой из-за ситуации с Данилом Круговым.

Источник отмечает, что «Зенит» может перевести Кругового во вторую команду до конца сезона, учитывая вероятный летний переход футболиста в ЦСКА. Из-за этого «сине-бело-голубые» могут вернуть 24-летнего Адамова из «Оренбурга».

В сезоне 2023/2024 Арсен Адамов провёл в чемпионате России 16 матчей. В них защитник отметился двумя результативными передачами.