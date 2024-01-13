​Круговой близок к соглашению с ЦСКА – инсайдер

Следующим клубом защитника Данила Кругового может стать ЦСКА. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», 25-летний футболист действительно близок к соглашению с московским клубом.

По данным инсайдера Ивана Карпова, ЦСКА согласовал с Круговым контракт на четыре сезона с опцией продления ещё на один год. В трудовом договоре будут прописаны отступные для европейских клубов, которые называются «адекватными».

Как известно, действующий контракт Данила Кругового с «Зенитом» истекает по завершению нынешнего сезона.

Добавим, что ЦСКА сейчас занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.