​Аленичев раскрыл свои планы

Известный в прошлом российский футболист Дмитрий Аленичев рассказал о своих планах. По словам 51-летнего специалиста, он хочет возобновить тренерскую карьеру.

«Конечно, я планирую возобновить тренерскую карьеру. Видите, Андрей [Тихонов] возобновил. Может, и мне представится шанс, если будут интересные предложения», - цитирует Аленичева Sport24.

Аленичев добавил, что он контактировал с некоторыми клубами, но не согласился там работать. Причина заключается в том, что тренера не заинтересовали задачи.

Также Аленичев отметил, что готов работать во втором российском дивизионе, если клуб будет ставить перед собой «конкретные хорошие задачи».

Дмитрий Аленичев находится без тренерской работы уже почти пять лет – по завершению сезона 2018/2019 он покинул «Енисей».