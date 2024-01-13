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Силкин: «То, что «Динамо» взяло на сборы молодёжь, – хорошо, но ребята ещё сыроваты для первой команды» эксклюзив

13 Января 2024 • 15:30 Комментировать

Ветеран «Динамо» Сергей Силкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о последних новостях из команды.

- Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сказал, что зимой необходимо сохранить состав и наиграть связи. При этом клуб готов рассмотреть варианты с трансфером на выход для футболистов, которые мало играют. Это верный путь?

- Да, конечно. Сохранить то, что было, плюс что-то добавить, что усилит в каких-то позициях, это нормально.

- Если не будет новичков, «Динамо» сможет бороться за высокие места? Мы видим, как серьезно усиливается «Зенит», например.

- А кем «Динамо» может усилиться? Понятно, что для того, чтобы бороться за большие задачи, надо в любом случае в каждую линию приобрести по игроку для конкуренции. Причем, чтобы они не портили микроклимат в команде.

- Сутормин и Круговой из «Зенита», о которых писали, усилили бы «Динамо»? У них ведь было мало практики в питерском клубе.

- Это вопрос к тренеру. Я не знаю, хочет Личка видеть их в команде или нет.

- Летом истекает контракт со Смоловым. На ваш взгляд, он нужен «Динамо»?

- Фёдор обладает большим опытом. Если он в быту нормальный, то, как говоритья, за одного битого двух небитых дают. Возможно, Смолов нужен. Если он с претензиями, тогда нет.

- Он может что-то дать команде, учитывая возраст, мотивацию?

- Это зависит от его позиций в раздевалке, слушают его или нет. А может, скептически относятся к тому, что он говорит. Это очень важно.

- Контракт со спортивным директором Желько Бувачем тоже истекает летом. Как вам его работа? Нужно ли продлять с ним контракт?

- Периодически команда при нем показывала неплохой футбол. Что при Шварце, что при Личке. До этого я не понял Йокановича вообще. У него ничего не получилось. Приезжая в страну, которая платит тебе деньги, и не учить язык – это странновато. Если в команде десять бразильцев – надо знать их язык. Если у тебя есть русские игроки, иногда надо жестко прикрикнуть. До русских это быстрее доходит.

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- Шварц – исключение из правил?

- При нем команда играла, но он уехал в Германию, и у него там ничего не получилось.

- На сборы с первой командой поехало несколько молодых игроков «Динамо»: Купцов, Лепский, Зайдензаль, Бабаев и Чупаёв. Кто-то из них в ближайшей перспективе может помочь «Динамо»?

- То, что взяли молодежь, – это важно. Они заслужили это. На них ведь глаз упал, а не просто тренер сказал, давайте возьмем молодых ребят. Их берут как ближайший резерв. Будут ребята играть или нет – второй вопрос. Все зависит от них, как они себя проявят. Но, думаю, парни еще сыроваты для первой команды. К тому же «Динамо» не хватает опытных игроков.

- Известно, что после зимней паузы «Динамо» нередко проваливается, независимо от тренеров и подбора игроков. Есть опасения в связи с этим?

- Пока таких предпосылок нет. Когда команда играет, это говорит о том, что футболисты верят в тренера, а он – в них. Они понимают суть того, что от них хотят. Это приносит результат.

Елена Григорьевская

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