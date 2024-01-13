​Появилась информация о переговорах Кругового с «Динамо»

Защитник Данил Круговой может уйти из «Зенита» в другой клуб летом, когда срок его действующего контракта истечёт. Футболиста связывают с двумя столичным клубами – с ЦСКА и «Динамо».

Как сообщает телеграм-канал «Alexeev ньюс», переговоры между «Динамо» и Круговым пока что можно называть лишь предварительными. Стороны даже не дошли до обсуждения сумм в возможном контракте.

В сезоне 2023/2024 Данил Круговой провёл за «Зенит» 18 официальных официальных матчей. В них 25-летний защитник отметился двумя результативными передачами.

Чемпионат России продолжится в марте.