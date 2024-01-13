​Тихонов – о «Спартаке»: «Моё мнение – иностранцев слишком много»

Экс-игрок «Спартака» Андрей Тихонов высказался о том, что в настоящий момент в московском клубе есть много иностранцев – футболистов, тренеров и менеджеров. У Тихонова спросили, понимает ли он, зачем «красно-белым» так много иностранцев.

«Не понимаю. Они приходят и уходят через полгода или год. Это наши руководители ошибаются или европейцы приходят, зарабатывают деньги и уезжают? Моё мнение – иностранцев слишком много», - цитирует Тихонова «РБ Спорт».

После первой части сезона, включившей в себя восемнадцать туров, «Спартак» располагается на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на восемь зачётных баллов.

Сезон Российской премьер-лиги возобновится после зимних каникул – в начале марта.