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​Тихонов ответил, готов ли возглавить «Спартак»

13 Января 2024 • 14:59 Комментировать

Известный в прошлом футболист Андрей Тихонов ответил на вопрос о возможной работе главным тренером «Спартака».

По словам Тихонова, чтобы возглавлять «Спартак», нужно быть достойным этой работы.

«К «Спартаку» нужно быть готовым, и это большая ответственность», - цитирует Тихонова «РБ Спорт».

«Нет», - так Тихонов ответил на вопрос, готов ли он принять такую ответственность.

Напомним, что недавно Андрей Тихонов стал главным тренером «Енисея», где он уже работал. Красноярская команда выступает в Мелбет-Первой лиге, то есть во втором по рангу футбольном дивизионе страны. 

Стоит добавить, что ранее Тихонов провёл несколько периодов в тренерском штабе «Спартака».

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