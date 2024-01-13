Защитник Данил Круговой из «Зенита» может сменить клубную прописку летом. Появилась информация, что к договорённости с 25-летним футболистом близок ЦСКА. Впрочем, «Динамо» тоже имеет шансы подписать Кругового.

По данным «Чемпионата», говорить о соглашении между защитником и ЦСКА сейчас не приходится. «Армейцы» вместе с динамовцами находятся в поул-позиции, а вот «Зенит», который может предложить Круговому новый контракт, пока отстаёт.

В нынешнем сезоне Данил Круговой поучаствовал в 18 официальных матчах «Зенита». В них защитник отметился двумя голевыми передачами на партнёров.