​Круговой не перейдёт в ЦСКА зимой

Появилась информация о том, что ЦСКА договаривается о переходе в свои ряды защитника Данила Кругового, который сейчас представляет питерский «Зенит». Телеграм-канал «Мутко против» уточняет свои же данные – речь идёт не о зимнем трансфере, а о летнем переходе в статусе свободного агента после истечения срока действующего контракта.

В сезоне 2023/2024 Данил Круговой поучаствовал в 18 официальных матчах «Зенита». В них 25-летний защитник отметился двумя результативными передачами на партнёров.

Добавим, что «Зенит» на текущий момент располагается на второй позиции в турнирной таблице Премьер-лиги, а ЦСКА – на восьмой.