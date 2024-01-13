​ЦСКА покупает игрока «Зенита»

Защитник «Зенита» Данил Круговой близок к смене клубной прописки. Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», ЦСКА почти договорился с 25-летним футболистом о трудовом соглашении сроком на пять лет.

Отмечается, что «Динамо» тоже ведёт переговоры по Круговому, но для футболиста вариант с ЦСКА является приоритетным.

Стоит сказать, что действующий контракт Данила Кругового с «Зенитом» рассчитан до конца нынешнего сезона. Очевидно, что выкупить игрока у чемпиона последних лет можно за небольшую сумму.

Добавим, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает Данила Кругового в 2 миллиона евро.