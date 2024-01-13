Ветеран «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о последних новостях из команды.

- Как оцениваете зимнюю трансферную компанию «Динамо», ведь новичков нет? Вас это настораживает, или все нормально?

- В Интернете проскакивает информация, что «Динамо» интересуется футболистами. Надеюсь, что клуб проявит инициативу, потому что есть позиции, которые требуют усиления, необходимого для борьбы за чемпионство. Думаю, что минимум пара человек в команде все-таки появится.

- Член совета директоров клуба Дмитрий Гафин сказал, что зимой необходимо сохранить состав и наиграть связи. При этом клуб готов рассмотреть варианты с трансфером на выход для футболистов, которые мало играют. Это верный путь?

- В обойме команды должно быть около двадцати футболистов. Хотя бы для ротации. Могут быть и травмы. Надо иметь игроков, которые могут заменить выбывших.

- Летом истекает контракт со Смоловым. Почему клуб его не торопиться перезаключать?

- Только руководство знает, какие у клуба виды на этого футболиста. Не думаю, что причина – это возраст. Тем более, даже в таком составе «Динамо» нужен еще один нападающий. Тут надо смотреть, рассчитывает ли Личка на Смолова как на игрока основы. От этого многое зависит.

- Смолов способен помочь «Динамо» в следующем сезоне?

- Многое будет зависеть от внутренней обстановки в команде. Бывает так, что футболист, который не попадает в основу, начинает выказывать недовольство. А это никогда не приводит к хорошему. Поэтому надо учитывать и человеческие качества Фёдора.

- Писали об интересе к Сутормину и Круговому. Они усилили бы «Динамо»?

- Круговой не сильнее тех, кто есть, даже тех, кто в запасе. А Сутормин – крайний защитник, а там у «Динамо» нет проблем. Не думаю, что такой трансфер стал бы серьезным усилением. Нужны игроки немного другого плана.

- На сборы с первой командой поехало несколько молодых игроков: Купцов, Лепский, Зайдензаль, Бабаев и Чупаёв. Кто-то из них в ближайшей перспективе может помочь «Динамо»?

- Это аванс для ребят. Хотя некоторые из них уже выходили на замены. Все будет зависеть от самих футболистов. Надо доказывать свое право на место в команде. Если тренер увидит, что парень играет сильнее того, кто есть на этой позиции, он будет использовать более сильного исполнителя.

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- В последнее время в весенней части после зимней паузы «Динамо» нередко проваливается, независимо от тренеров и подбора игроков. Есть опасения в связи с этим?

- Как раз это меня и тревожит. Как говорятся, бог любит троицу, а в предыдущих двух сезонах были провалы в весенней части. Причем, даже тогда, когда «бело-голубые» боролись за чемпионство. Не хотелось бы повторения этого весной.

Елена Григорьевская