​Отец Севикяна вложит деньги в трансфер игрока в Европу

Судя по всему, атакующий полузащитник Эдгар Севикян в ближайшее время сменит «Пари НН» на «Ференцварош». Венгерский клуб заплатит 1,1 миллиона евро – именно такая сумма выкупа прописана в действующем контракте игрока в Нижнем Новгороде. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», Мартирос Севикян, отец футболиста, возьмёт на себя 300 тысяч евро от суммы выкупа. Он очень хочет, чтобы Эдгар перебрался в европейскую лигу, пускай и не топовую.

В первой части сезона Эдгар Севикян провёл 24 матча. В них 22-летний футболист записал на свой счёт семь забитых голов.

Отметим, что «Пари НН» сейчас занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России.