В ЦСКА раскрыли сроки возвращения Мухина

Врач столичного ЦСКА Эдуард Безуглов высказался о восстановлении полузащитника Максима Мухина, перенесшего хирургическое вмешательство осенью прошлого года.

«Сроки не корректировались. Ориентируемся на шесть месяцев. Получится раньше - все мы будем только рады. Но во главе угла всегда будут стоять долгосрочные перспективы», - передает слова врача «РИА Новости».

Мухин получил повреждение колена в поединке 12-го тура чемпионата России против казанского «Рубина».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Максим провел 12 матчей. На счету 22-летнего полузащитника два забитых мяча.