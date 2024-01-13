Севикян отказал двум топ-клубам РПЛ

У полузащитника «Пари НН» Эдгара Севикяна были предложения от топ-клубов РПЛ, однако игрок предпочел уехать в Европу. Об этом рассказал гендиректор нижегородцев Давид Мелик-Гусейнов.

«По Эдгару было несколько предложений от российских клубов, среди которых был и «Краснодар», и ЦСКА. Однако футболист предпочел играть в Европе», - приводятся слова руководителя на страницах Sport24.

Напомним, что новым местом работы 22-летнего полузащитника будет венгерский «Ференцварош». В ближайшие дни футболист отправится на медосмотр. Сумма трансфера составит 1,1 миллиона евро.