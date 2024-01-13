Заварзин считает, что «Спартак» назначит португальского или бразильского тренера

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин высказался о возможных перестановках в клубе после прихода Жоакима Пинту и Томаша Амарала.

«С учётом того, что спортивный директор и руководитель селекционного отдела там из Португалии, следующим шагом может быть назначение португальского или бразильского тренера», — приводит слова функционера «Матч ТВ».

По мнению Заварзина, смена наставника случится в следующем сезоне, поскольку «красно-белые» позволят Гильермо Абаскалю доработать сезон до конца.

Напомним, что Томаш Амарал ранее стал спортивным директором «Спартака», а Жоаким Пинту был назначен руководителем селекционного департамента.