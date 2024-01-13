Севикян пройдёт медосмотр в «Ференцвароше» в течение ближайших дней

Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян в ближайшие дни пройдет медицинский осмотр в венгерском «Ференцвароше». Об этом сообщил гендиректор российского клуба Давид Мелик-Гусейнов.

«Мы не получили окончательное согласование сделки. Находимся в переговорах, поэтому точно сказать, когда будет медосмотр пока не можем. Но однозначно это будет в течение ближайших дней», - приводит слова генерального директора «Чемпионат».

Переход 22-летнего игрока обойдется венграм в 1,1 миллиона евро.

В этом сезоне чемпионата России Севикян сыграл 18 матчей, записав на свой счет четыре забитых мяча.