Трошечкин оценил первую часть сезона для «Пари НН»

Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин назвал оценку игры команды по итогам первой части сезона.

«Относительно команды оценю на четыре с минусом. Мы можем лучше. Но гневить бога тоже нельзя, у нас хорошее положение в таблице. Будем стараться залезть выше в таблице и прибавлять по игре», — приводит слова полузащитника «Матч ТВ».

Также игрок отметил, что не всем доволен и в собственных действиях на поле, выразив мнение, что во второй части сезона сам Трошечкин и клуб смогут прибавить.

После 18-ти туров Российской премьер-лиги «Пари НН» находится девятом месте в турнирной таблице чемпионата с 24 очками.