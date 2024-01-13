Стало известно, почему Севикян не перешёл в «Краснодар»

Гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов поведал о том, почему ведущий полузащитник команды Эдгар Севикян переходит в «Ференцварош», а не в «Краснодар».

«Эдгаром был сделан выбор в пользу Европы. Он очень хотел попасть именно в европейский клуб, поэтому тут выбор самого футболиста», - рассказал руководитель в беседе с журналистом «Чемпионата».

Ранее сообщалось, что трансфер 22-летнего футболиста обойдется венгерскому клубу в 1,1 миллиона евро.

В нынешнем сезоне чемпионата России Севикян сыграл 18 поединков, записав на свой счет четыре забитых мяча.