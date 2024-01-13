Тихонов посоветовал Дзюбе соблюдать субординацию

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов ответил на критику со стороны Артёма Дзюбы.

«Посоветую Артему, чтобы соблюдал субординацию. Какая разница, кто по его мнению начинает заигрывать. Мы все понимаем, что чемпионат мира нам не выиграть, а со «Спартаком» стать чемпионом — это досягаемо. Я выигрывал его восемь раз, а сколько Артем со «Спартаком»?» — приводит слова Тихонова Sport24. Также Андрей отметил, что не говорил плохих слов в адрес бывшего капитана сборной России.

Ранее Тихонов ответил на вопрос, что предпочёл бы выиграть РПЛ со «Спартаком» вместо чемпионата мира, за что был подвергнут критике со стороны Дзюбы.