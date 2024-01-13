«Тальерес» больше не контактирует с «Краснодаром» по трансферу Бустоса

Андрес Фасси, занимающий пост президента аргентинского «Тальереса», высказался о возможном переходе нападающего Науэля Бустоса в «Краснодар».

«Мы больше не контактируем с «Краснодаром» на тему трансфера Бустоса. На данный момент у нас ни одного предложения, которое было бы достойным игрока. Цифры сильно ниже», - передает слова руководителя Sport24.

После 18 туров Российской премьер-лиги краснодарский клуб занимает первое место, имея в своем активе 38 набранных баллов. Подопечные Владимира Ивича опережают идущий вторым петербургский «Зенит» на два очка.