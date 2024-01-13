Аленичев прокомментировал назначение Тихонова в «Енисей»

Экс-футболист московского «Спартака», а ныне тренер Дмитрий Аленичев поделился мнением о назначении Андрея Тихонова на пост рулевого красноярского «Енисея».

«Андрей хотел вернуться в профессиональный футбол - он вернулся, с чем мы с Егором Титовым его и поздравили. Очень рады. Самое главное, чтобы добивался успехов», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, что Аленичев ранее работал главным тренером красноярского коллектива.

По итогам первой половины сезона Мелбет-Первой лиги «Енисей» набрал 24 балла. Команда располагается на десятой позиции в турнирной таблице. Матчи первого дивизиона возобновятся в начале марта.