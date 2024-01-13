Сергеев: «Интересно, как «Зенит» будет смотреться на фоне иностранных команд»

Форвард петербургского «Зенита» Иван Сергеев поделился мыслями о предстоящем тренировочном сборе команды в ОАЭ.

«Мы уезжаем на сборы надолго. Будет турнир. Интересно, как мы будем смотреться на фоне иностранных команд, потому что сейчас мало подобных игр», - приводятся слова нападающего на страницах «Чемпионата».

Напомним, что «сине-бело-голубые» примут участие в турнире стран БРИКС, который пройдет в первой половине февраля. На нем сыграют команды из России, Китая, Катара и Бразилии.

По итогам первой половины сезона Российской премьер-лиги подопечные Сергея Семака занимают второе место в таблице.