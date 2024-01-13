Бушманов: Эмери – хороший и сильный тренер

Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов оценил тренерскую работу Унаи Эмери во главе «красно-белых».

«Эмери – хороший, сильный тренер. Он это доказал уже давно. Но в «Спартаке» что-то не получилось, это, наверное, уже часть профессии, скажем так. В каких-то командах у тренера может получиться, в каких-то нет», — приводит слова специалиста Metaratings.ru. По его мнению, на результаты испанца в Москве негативно влиял в том числе и менталитет.

Напомним, что Эмери руководил «Спартаком» в 2012 году. «Астон Вилла» с испанцем находится на втором месте в турнирной таблице АПЛ.