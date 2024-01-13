Гершкович: «Абаскаль значительно слабее Юрана и Федотова»

Бывший футболист московского «Динамо» Михаил Гершкович сравнил наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля с российскими специалистами.

«Абаскаль значительно слабее наших тренеров. Игоря Осинькина, Сергея Юрана, Владимира Федотова. У нас есть безработные ребята», - приводятся слова Гершковича в бусти-аккаунте журналиста Сергея Егорова.

Напомним, что после первой половины сезона Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 30 баллов и находится на пятом месте в турнирной таблице. Подопечные Абаскаля отстают от лидирующего «Краснодара» на восемь очков. Матчи чемпионата России возобновятся в начале марта.