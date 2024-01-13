Агент Щенникова: «Сомневаюсь, что будет предложение, которое устроит Георгия»

Сергей Пушкин, представитель экс-защитника сборной России Георгия Щенникова, оценил карьерные перспективы игрока.

«Сомневаюсь, что будет предложение, которое устроит Георгия. Но посмотрим — для предложений он открыт. Возможно, завтра будет какой-то звонок и вариант, от которого нельзя отказаться. Так что говорить о завершении карьеры неправильно», — приводит слова агента игрока «РБ Спорт».

Пушкин также отметил, что игрок продолжает поддерживать физическую форму, несмотря на малую вероятность хорошего контрактного предложения.

Летом 2023 года Щенников покинул ЦСКА, в составе которого выступал с 2008 года и выиграл три «золота» Российской премьер-лиги.