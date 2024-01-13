Бистрович назвал цель «Балтики» на вторую часть сезона РПЛ

Полузащитник калининградской «Балтики» Кристиян Бистрович назвал цели клуба на вторую часть сезона Российской премьер-лиги.

«Понятно, что общая цель «Балтики» — остаться в РПЛ. Мы сейчас подготовимся, хотим выигрывать каждую игру», — приводит слова хорватского футболиста «Чемпионат». Также Бистрович отметил, что не знает, в каком состоянии перед воскресным возобновлением тренировок находятся игроки «Балтики».

Напомним, что после 18-ти туров подопечные Сергея Игнашевича находятся на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков.