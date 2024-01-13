В «Пари НН» назвали клуб, сделавший предложение по Севикяну

Дмитрий Кондратов, который является председателем совета директоров «Пари НН», отреагировал на информацию о потенциальном переходе полузащитника Эдгара Севикяна в венгерский «Ференцварош».

«Ференцварош» действительно сделал предложение «Пари НН» по трансферу Эдгара Севикяна. Но сделка еще не завершена», - приводит слова руководителя «Спорт-Экспресс».

Ранее в прессе сообщалось, что «Ференцварош» может приобрести 22-летнего футболиста за 1,1 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Севикян принял участие в 24 поединках во всех турнирах. В активе полузащитника семь забитых мячей. Контракт игрока рассчитан до лета 2025 года.