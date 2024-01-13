Рианчо считает, что «Спартак» не дал времени Эмери

Бывший главный тренер столичного «Спартака» Рауль Рианчо оценил работу наставника «Астон Виллы» Унаи Эмери во главе «красно-белых».

«Его работа в «Спартаке» была очень эпизодической, у него не было достаточно времени, чтобы продемонстрировать свои большие знания. «Спартак» не дал ему шанса реализовать себя», – приводит слова Рауля Metaratings.ru. Рианчо назвал Эмери одним из величайших испанских специалистов, отметив развитость тренерской культуры в родной стране.

Напомним, что «Астон Вилла» под руководством Эмери находится на втором месте в турнирной таблице АПЛ. Недавно Унаи получил награду лучшего тренера лиги по итогам декабря.