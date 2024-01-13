«Локомотив» продлит контракты c двумя игроками

Руководство столичного «Локомотива» планирует пролонгировать сотрудничество с двумя игроками команды.

Как информирует Sport24, «железнодорожники» предложат новые трудовые соглашения защитникам Максиму Ненахову и Лукасу Фассону.

Россиянин защищает цвета московского коллектива с 2021 года. Его контракт истекает по завершении текущего сезона. Бразилец выступает за «Локомотив» с 2022 года. Договор Лукаса рассчитан до середины 2026 года.

После 18 туров Премьер-лиги «железнодорожники» с 31 очком занимают четвертое место в турнирной таблице.