Агент Кади исключил уход игрока из «Краснодара» зимой

Хельсио Алиск, представитель полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса, рассказал о планах игрока в составе «быков».

«Кади не планирует покидать «Краснодар» этой зимой. К нему был интерес нескольких клубов из Саудовской Аравии», – рассказал агент Metaratings.ru. Представитель игрока выразил уверенность, что Кади поможет «быкам» весной в борьбе за чемпионский титул и сможет вернуться в основу лидера таблицы РПЛ.

В нынешнем сезоне на счету Кади 21 матч в рамках всех турниров, в которых полузащитник стал автором четырёх голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего хавбека в три с половиной миллиона евро.