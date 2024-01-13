Российские клубы и сборные могут быть допущены к участию в международных турнирах уже со следующего сезона.

По эксклюзивной информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» со ссылкой на источник из РФС, высока вероятность возвращения отечественных команд на европейскую арену уже этой осенью. Условия допуска российских клубов и сборных неизвестно. Не исключён вариант, что домашние матчи будут проводиться на нейтральных полях.

Напомним, что российские команды не выступали в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года. Клубы пропустили два розыгрыша еврокубков, а сборную отстранили от стыковых матчей ЧМ-2022 и отборочной стадии Евро-2024.