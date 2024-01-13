Гендиректор «Спартака» Малышев высказал мнение о Романцеве

Гендиректор московского «Спартака» Олег Малышев высказался о легендарном тренере «красно-белых» Олеге Романцеве.

«Игра «Спартака» под руководством Олега Ивановича - моменты безусловной радости. Бесконечная благодарность от всех болельщиков футбола», - приводит слова руководителя «Чемпионат».

Напомним, что под руководством Романцева «народная команда» выиграла 19 трофеев.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги спартаковцы занимают пятое место. Подопечные Гильермо Абаскаля набрали 30 баллов после 18 туров и отстают от лидирующего «Краснодара» на восемь пунктов.