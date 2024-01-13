Перуанец Гримальдо может переехать в РПЛ

Нападающий «Спортинг Кристал» и сборной Перу Жоао Гримальдо может переехать в Россию во время зимнего трансферного окна.

По информации Metaratings.ru, несколько клубов РПЛ интересуются форвардом, однако усложняет возможность сделки желание нынешнего клуба Гримальдо отпустить своего футболиста, только продав его. Сумма возможной сделки по игроку составляет пять миллионов евро, но имена российских клубов не разглашаются.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего игрока в 1,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне на его счету 18 матчей, в которых игрок стал автором семи голов при двух ассистах.