Раскрыта сумма трансфера Севикяна в Европу

Полузащитник Эдгар Севикян уходит из «Пари НН» в неназванный европейский клуб. Об этом ранее сообщил гендиректор нижегородцев Давид Мелик-Гусейнов.

Как стало известно «Спорт-Экспрессу», хавбек покинет российский коллектив за 1,1 миллиона евро. Такая сумма отступных прописана в контракте Севикяна для европейских клубов.

В текущем сезоне полузащитник сыграл 22 встречи во всех турнирах, отметившись семью забитыми мячами. Срок действующего контракта футболиста с «Пари НН» рассчитан до середины 2025 года.

После 18 туров нижегородцы занимают девятое место в таблице Премьер-лиги.