Севикян переходит из «Пари НН» в европейский клуб

Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян покидает команду. Об этом посредством социальных сетей сообщил гендиректор нижегородского клуба Давид Мелик-Гусейнов.
«Клуб получил предложение, активирующее опцию выкупа Севикяна. С высокой долей вероятности он перейдет в европейский клуб. Это выбор Эдгара и его семьи», - гласит сообщение руководителя в телеграм-канале.
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 22-летний полузащитник сыграл 18 поединков. Севикян забил четыре гола и получил две желтые карточки.
По итогам 18 туров РПЛ нижегородцы занимают девятое место в турнирной таблице.
-----------------------------------------------------------------------
ай ну панятно - в черноморске любой имеющий 10 тыс считаеца меллионэром. А-ха-ха-ха! )))
Бан пользователя