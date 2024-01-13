Севикян переходит из «Пари НН» в европейский клуб

Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян покидает команду. Об этом посредством социальных сетей сообщил гендиректор нижегородского клуба Давид Мелик-Гусейнов.

«Клуб получил предложение, активирующее опцию выкупа Севикяна. С высокой долей вероятности он перейдет в европейский клуб. Это выбор Эдгара и его семьи», - гласит сообщение руководителя в телеграм-канале.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 22-летний полузащитник сыграл 18 поединков. Севикян забил четыре гола и получил две желтые карточки.

По итогам 18 туров РПЛ нижегородцы занимают девятое место в турнирной таблице.