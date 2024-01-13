В «Оренбурге» сообщили, когда прибудет Томпсон

Дмитрий Андреев, который занимает пост спортивного директора «Оренбурга», высказался касательно сроков прибытия в команду полузащитника «Коло-Коло» Хорди Томпсона.

«Сейчас он закрывает все вопросы. После этого ждем его у нас на сборах. Думаю, что это будет в ближайшие дни», - передает слова функционера «Спорт-Экспресс».

За чилийскую команду Хорди провел 32 поединка, в которых записал на свой счет шесть забитых мячей и две голевые передачи. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 800 тысяч евро.

По итогам 18 туров Российской премьер-лиги «Оренбург» набрал 15 баллов и занимает 14-е место в турнирной таблице.