Аванесян назвал цель «Балтики» в РПЛ

Хавбек калининградской «Балтики» Тигран Аванесян в беседе с журналистами высказался о второй половине нынешнего сезона Российской премьер-лиги.

«Наши цели и амбиции - остаться в РПЛ. Для меня, для воспитанников клуба, для города это очень важно. Калининград - это тот город, который заслужил выступать в российской Премьер-лиге», - приводит слова полузащитника «Спорт-Экспресс».

Напомним, что на зимний перерыв «Балтика» ушла на 15-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги. После 18 туров калининградский коллектив набрал 13 баллов. В первом матче после паузы команда сыграет против «Сочи» на своем поле.