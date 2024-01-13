Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игрок ЦСКА прибыл на медосмотр в «Балтику»

13 Января 2024 • 10:38 Комментировать

19-летний полузащитник московского ЦСКА Ярослав Арбузов прибыл на медицинский осмотр в калининградскую «Балтику». Об этом рапортует «РИА Новости Спорт».

Футболист калининградского клуба проходят обследование в одной из клиник Москвы, после чего коллектив отправится на тренировочные сборы в Турцию.

Напомним, что Арбузов выступает за «армейцев» с 2023 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в двух поединках Российской премьер-лиги и одной встрече Кубка России, отметившись одной голевой передачей.

По итогам 18 туров чемпионата страны «Балтика» набрала 13 баллов и занимает 15-е место в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Балтика Ярослав Арбузов трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Позор»: Фанаты возмущены минутой молчания в память о Беккенбауэре в Саудовской Аравии Трансфер века: зачем Холанну нужна «Барселона» Мбаппе может перейти только в два клуба ​Бензема принял решение по будущему В «Реале» произошёл раскол из-за Мбаппе Салах решил, где продолжит карьеру Назван основной вратарь «Реала» на следующий сезон ​«Спартак» решил судьбу Мозеса ​Холанн удивил выбором лучшего форварда в мире по открываниям Грузинский бриллиант рассыпается: Почему Кварацхелия выглядит хуже, чем в прошлом сезоне
«Интер» в самой концовке дожал аутсайдера «Барселона» пропустила два гола от «Барбастро», но всё же прошла дальше ​Холанн перейдёт в «Барселону» «Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала» ​Умер легендарный Беккенбауэр «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 «Салернитана» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 ​«Реал» сыграет с «Атлетико»: Результаты жеребьёвки Кубка Испании Автогол решил исход топ-матча: «Ливерпуль» победил в Лондоне и выбил «Арсенал» из Кубка Англии Алексей Миранчук назло Гасперини становится ключевой фигурой в «Аталанте»
СКА уверенно обыграл в гостях «Спартак» «Вашингтон» дома уступил «Сиэтлу», Овечкин сделал ассист Московское «Динамо» обыграло в дерби ЦСКА Александрова разгромила Рыбакину и пробилась в полуфинал турнира в Аделаиде СКА разобрался с «Витязем» в матче КХЛ Касаткина обыграла Калинскую и вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде В Госдуме отреагировали на письмо украинских спортсменов президенту Франции Макрону Канарейкин высказался о неудачной серии «Спартака» Свищев высказался о том, что на чемпионате Европы по фигурному катанию будут участвовать 27 спортсменов, родившихся в России ЦСКА разгромил «Торпедо» в матче КХЛ
Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Января
12:09 · Россия. Премьер-лига
Бистрович назвал цель «Балтики» на вторую часть сезона РПЛ
12:07 · Россия. Премьер-лига
В «Пари НН» назвали клуб, сделавший предложение по Севикяну
12:01 · Россия. Премьер-лига
Рианчо считает, что «Спартак» не дал времени Эмери
11:54 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» продлит контракты c двумя игроками
11:53 · Россия. Премьер-лига
Агент Кади исключил уход игрока из «Краснодара» зимой
11:47 · Россия. Премьер-лига
Назван новый клуб Севикяна
11:38 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Спартака» Малышев высказал мнение о Романцеве
11:34 · Россия. Премьер-лига
Перуанец Гримальдо может переехать в РПЛ
11:28 · Россия. Премьер-лига
Раскрыта сумма трансфера Севикяна в Европу
11:22 · Россия. Премьер-лига
Севикян переходит из «Пари НН» в европейский клуб 1
11:17 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» сообщили, когда прибудет Томпсон
11:12 · Россия. Премьер-лига
Аванесян назвал цель «Балтики» в РПЛ
10:38 · Россия. Премьер-лига
Игрок ЦСКА прибыл на медосмотр в «Балтику»
10:17 · Россия. Премьер-лига
Бубнов оценил выбор Кузяева
09:49 · Россия. Премьер-лига
Радимов вступил в конфликт с вратарём «Динамо»: «К 30 годам у Лещука даже 50 игр не наберется в РПЛ!»
Все новости
Рекомендуем