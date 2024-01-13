Игрок ЦСКА прибыл на медосмотр в «Балтику»

19-летний полузащитник московского ЦСКА Ярослав Арбузов прибыл на медицинский осмотр в калининградскую «Балтику». Об этом рапортует «РИА Новости Спорт».

Футболист калининградского клуба проходят обследование в одной из клиник Москвы, после чего коллектив отправится на тренировочные сборы в Турцию.

Напомним, что Арбузов выступает за «армейцев» с 2023 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в двух поединках Российской премьер-лиги и одной встрече Кубка России, отметившись одной голевой передачей.

По итогам 18 туров чемпионата страны «Балтика» набрала 13 баллов и занимает 15-е место в турнирной таблице.