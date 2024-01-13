Бубнов оценил выбор Кузяева

Экс-защитник московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об игре российского полузащитника Далера Кузяева за французский «Гавр».

«Игрок поехал в сильный чемпионат, но в весьма скромную команду. При этом выбор «Гавра» выглядит оптимальным. Он быстро стал игроком основы и получает множество шансов проявить себя», - передает слова Бубнова Sportbox.

Напомним, что Далер перешел в «Гавр» из петербургского «Зенита» летом прошлого года. Полузащитник принял участие в 17 поединках за французский коллектив, в которых отметился двумя забитыми мячами.